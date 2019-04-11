«Не бойтесь!»: Яценюк призвал НАТО принять Украину. Новости

Украина должна быть включена в коллективную системe безопасности и стать частью общей противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 11 апреля, обращаясь к партнерам по НАТО во время 12-го Киевского форума по безопасности заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Мы стоим на передовой. Наши мужчины и женщины в военной форме доказали, что они непокоренные. Помогите 42-миллионному государству доказать всему миру, что демократия – это не слова, Запад – это союзник, а Путин и Россия – агрессор. В этой борьбе каждый из демократического мира должен стоять вместе с Украиной и каждым украинцем», – цитирует Яценюка пресс-служба партии «Народный фронт».

Яценюк подчеркнул, что Украина должна получить реальное оборонительное вооружение от стран-членов Альянса. «Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя. Дайте нам возможность защитить свою свободу, свое государство, свою страну», – продолжил он.

Лидер «Народного фронта» дополнил, что Альянс должен включить Украину в коллективную систему безопасности. «Первый этап – на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран-членов НАТО. Это и совместные учения, это и общее взаимодействие, и четкий военный и политический и дипломатический сигнал, что Украина идет по пути к членству в НАТО. Нам необходимо, чтобы Украина стала частью общей противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем так же защищать ваши границы. И дайте возможность защититься нам», - пояснил он.

Яценюк уверен, что другой гарантии безопасности для Украины, чем членство Украины в НАТО, просто не существует: «Мы сделаем НАТО сильнее. Мы сделаем Европу безопасной. А вы, наши западные друзья и партнеры, только усилите этим Альянс и собственную безопасность».

Он категорический противник любых дискуссий о том, что «Альянс сегодня нуждается в новой форме, Альянс вообще необходимо отправить в прошлое, и какая-то странная история о формировании европейской армии, которая без НАТО способна защитить Европу». «Это фикция. Это словоблудие», – эмоционально констатировал лидер партии.

«Альтернативы НАТО нет. Не существует альтернативы сильной взаимосвязи между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. И не просто взаимосвязи, а мощного партнерства, которое Европа и США всегда демонстрировали и во время, и после Второй мировой войны», – подчеркнул он.

«Чем сильнее вы – тем сильнее мы. Поэтому давайте будем вместе сильными. А для этого надо принимать ответственные политические решения», – подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что в 2008 году как председатель парламента он с тогдашним президентом и премьер-министром подписывал обращение к НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству: «Прошло 11 лет . Обращение есть – плана нет».

Арсений Яценюк обратился к странам-членам Альянса: «Проявите свободу. Проявите решительность. Продемонстрируйте всему миру, что мы вместе. И эта демонстрация – предоставить Украине план действий по членству в НАТО. Чтобы еще одна страна – мощная, сильная, которая доказала, что умеет бороться, – стала членом сильного военно-политического альянса, который защищает демократию и свободы. Не бойтесь!».

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.