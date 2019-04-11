Трафик оружия и участники НВФ: На блокпостах Донетчины пресекли более 700 правонарушений. Новости

В Донецкой области с начала этого года правоохранители из состава Объединенных сил и сотрудники полиции, которые несут службу на блокпостах, пресекли более 700 правонарушений, включая трафик оружия, наркотиков и задержание разыскиваемых преступников. Об этом сегодня. 11 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«За три месяца через стационарные и мобильные посты прошли 19 тыс. грузовиков, больше 720 тыс. легковых автомобилей и более 1,5 млн граждан», – говорится в сообщении.

Так, во время проверок, полицейские обнаружили 265 человек, возможно причастных к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Из них, в отношении 12 информация подтвердилась, они были задержаны. Сейчас уголовные производства по ним уже направлены в суд.

Кроме того, в 13 случаях правоохранители пресекли нелегальный оборот оружия и боеприпасов. Запрещенные предметы были изъяты. Так, в Покровском районе полицейские предотвратили угрозу взрыва, остановив пьяного мужчину с двумя гранатами.

Также, стражи порядка задокументировали 50 фактов незаконной перевозки наркотиков. В частности, вблизи Великой Новоселки была изъята партия амфетамина на 25 тыс. грн по ценам «черного рынка». Уточняется, что на блокпостах работают кинологи со служебными собаками, которые быстро находят запрещенные вещества даже в потоке людей.

В полиции добавили, что помимо этого, были задержаны 74 человека, которые скрывались от суда и следствия. А также, были выявлены 18 автомобилей и 56 мобильных телефонов, которые находились в розыске как похищенные.