Рост налоговой культуры: Жители Донецкой области стали больше отчитываться о доходах. Новости

В Украине количество поданных деклараций на начало апреля 2019 года составило 201,3 тыс. Это на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года. Об этом рассказала и.о. директора Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы (ГФС) Анна Чуб, сообщает сегодня, 11 апреля пресс-служба ГФС.

«Мы имеем статистику, которой стоит гордиться. По результатам первого квартала текущего года наши соотечественники – физические лица, которые обязаны декларировать доходы, продемонстрировали значительное повышение налоговой культуры», – отметила Анна Чуб.

По ее словам, украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов – это 197% к цифре, которая была на 1 апреля в 2018 году. Сумма налога на доходы физлиц (НДФЛ) к уплате в этом году – 577 млн ​​грн, или 17,8% к результатам трех месяцев прошлого года, военного сбора к уплате – 5 млн грн, что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде: унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн ), иностранных доходов (1,1 млрд грн).

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан.

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей. При этом самые высокие темпы прироста задекларированных сумм – по сравнению с первым кварталом прошлого года – на Закарпатье (32,7%), Донецкой (27,4%), в Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.

Наибольшие суммы НДФЛ к уплате показали Киев (163 млн грн), Николаевская (33,8 млн грн), Харьковская область (33,6 млн грн), Запорожье (33,5 млн грн), Днепропетровская область (30,7 млн грн).

«По темпам прироста НДФЛ по сравнению с прошлым годом первые места занимают Закарпатья (380%), Донецкая (23,8%), Ивано-Франковская и Херсонская область (22,7%), а также – столица (223%). Победителем в личном зачете среди плательщиков можно назвать жителя города Киева, которым согласовано к уплате налоговых обязательств в сумме 30 млн грн с доходов, полученных за рубежом», – отметила Анна Чуб.

Она также отметила, что приведенная статистика – яркое свидетельство постепенного роста добросовестности и благосостояния людей.

В ГФС напомнили, что до завершения кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году, осталось несколько недель. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая.