Яценюк высказался за восстановление политического лидерства в противовес популизму. Новости

В Украине системные политики оказались не готовы к новым вызовам международной политической системы. И такая неготовность приводит к тому, что страна идет на шаг позади изменений в мире, новых технологий, новых подходов. Об этом сегодня, 11 апреля во время 12-го Киевского форума по безопасности заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба партии.

«Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Я – за восстановление политического лидерства. Я – за формулировки и за защиту позиции. За то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний», – заявил Яценюк.

Он акцентировал, что 2019-й – это год вызовов и выбора: «В Украине проходят выборы президента страны. И мы ожидаем, что во втором туре будет объявлен победитель, и эти выборы будут такие же демократические, как и в первом туре».

Кроме того, после осенних выборов в Верховную Раду Украины в парламенте будет новая коалиция, будет формироваться Кабинет Министров: «Выборы в парламент не менее важны, чем выборы президента Украины».

Также вскоре пройдут выборы в Европейский парламент, после чего будет сформировано новое большинство и предназначена новая Европейская комиссия, «что будет иметь непосредственное влияние и на Украине в том числе».

Арсений Яценюк подчеркнул, что на основании современных политических процессов можно уже сделать несколько выводов: «Считаю, что системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Мы не готовы к этим новым вызовам. Мы должны откровенно признать, что такая неготовность, когда мы идем на шаг позади изменений в мире, новых технологий, новых подходов, – приводит к существенным изменениям не только политического, но и идеологического ландшафта».

Яценюк напомнил, что в этом году – столетие Соборности Украины, и нужно сделать выводы из истории. «Украина была объединена, но в результате разъединения внутри государства, отсутствия политической воли, российской агрессии против тогдашней Украины и неопределенности Запада Украина потеряла свою государственность. В результате русский большевизм сформировал империю зла, начал репрессии и диктатуру. Империя зла так же провоцировала противостояние в мире и Вторую мировую войну, где Сталин и Гитлер подписывали тайные пакты и меморандумы».

«Вывод – надо уметь занимать политическое лидерство. Надо уметь говорить неприятные вещи. Надо иметь позицию и научиться ее защищать. Надо иметь ценности. Никогда нельзя следовать тому, что хотят услышать. Всегда надо следовать тому, во что ты веришь и что хочешь достичь. И найти в себе силы убедить. Так, в новой форме, новыми методами, новыми технологиями, – но с внутренними убеждениями, внутренней свободой и внутренней силой», – считает он.

Перед государством стоят те же вызовы, которые стояли 100 лет назад. «А перед нами как перед политиками стоят совершенно новые вызовы. Или мы пойдем в волну популизма и демагогии, или мы будем стоять на своих ценностях и будем знать и уметь, как убедить граждан в правильности этого выбора. Это сложный, но правильный путь. Я – за восстановление политического лидерства. Я – за формулировки и за защиту позиции. Я за то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний», – подчеркнул Яценюк.

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