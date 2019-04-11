Пакет малыша: Все о получении набора на Луганщине. Новости

В Луганскую область доставлена ​​первая партия беби-боксов (одноразовая натуральная помощь «пакет малыша») в количестве 594 пакетов. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, роженицы, родившие в апреле 2019 года, получат «пакеты малыша» при выписке из роддома.

Роженицы, которые родили и выписались из роддома с 1 марта 2019 года, получат пакеты, согласно их заявлений, в управлениях труда и социальной защиты (УТСЗН) по месту жительства. «Это произошло в соответствии с Проектным соглашением, заключенным между департаментом социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации и Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов», – говорится в сообщении.

В ЛугОВГА отмечают, что помощь «пакет малыша» можно получить при рождении/выписке ребенка в родильном отделении или по месту жительства/пребывания новорожденного ребенка не позднее 30 календарных дней со дня его рождения.

По состоянию на 10 апреля в УТСЗН области поступило 162 заявления.

Помощь «пакет малыша» является одноразовой безвозвратной адресной социальной помощью семьям, в которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца – родственникам, патронатным воспитателям новорожденного ребенка.

Помощь «пакет малыша» не предоставляется в случае:

отказа от новорожденного ребенка в роддоме;

отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего пребывания новорожденного ребенка в доме ребенка при учреждении исполнения наказаний;

смерти новорожденного ребенка в роддоме.

Если у матери новорожденного ребенка возникли осложнения при родах или болезнь, что делает невозможным осуществление ею ухода за новорожденным ребенком, помощь «пакет малыша» предоставляется отцу или родственникам такого ребенка, или патронатному воспитателю, которые будут ухаживать за ней.

В тех случаях, когда родители, родственники отказались от новорожденного ребенка в роддоме (отделении), помощь «пакет малыша» предоставляется патронатному воспитателю, который будет осуществлять уход за новорожденным ребенком.

Комплектование помощи «пакет малыша» осуществляется в соответствии с перечнем детских товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи «пакет малыша», утвержденным Минсоцполитики.

«Получение помощи "пакет малыша" не влечет за собой изменения размера помощи при рождении ребенка», – подчеркнули в ЛугОВГА.

Напомним, в Луганской области начата выдача «пакетов малыша», которые выдают при рождении ребенка.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме.

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