У Зеленского рассказали, возможны ли переговоры с «ДНР» и «ЛНР». Новости

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что «ДНР» и «ЛНР» не могут являться субъектами переговорного процесса. Об этом заявил глава штаба Дмитрий Разумков в интервью «ВВС.com».

В частности, он ответил на вопрос, возможны kb переговоры с «ДНР» и «ЛНР». «Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними – это, мягко говоря, малоэффективно», – сказал Разумков.

«Сегодня – это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу», – уточнил Разумков.

Он также расскзал, рассматривает ли команда Зеленского возможность автономии для Донбасса. «В таком формате на этих территориях не будет возобновлена украинская власть. Мы фактически получим то же, что и сегодня, – возможно, с меньшим количеством огня. Зеленский очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс – это территория Украины), так же как и своих людей ...», – сказал Разумков.