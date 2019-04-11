Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся, – профсоюзы. Новости

По мнению представителей шахтерских профсоюзов, ситуация в государственном угледобывающем комплексе приближается к катастрофической. Такой прогноз сделал глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, комментируя итоги «круглого стола», прошедшего в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передают «Українські новини».

«Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтеров останутся без работы», – завил Волынко.

По его мнению, формула «Роттердам+» несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля, они все еще нуждается в помощи со стороны государства.

«Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше», – подчеркнул он.

Отметим, что в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции прошло заседание «круглого стола» на тему «Высокие тарифы как следствие коррупции и монополизации энергетики. Как предотвратить и кому отвечать?».

В «круглом столе» приняли участие народные депутаты, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, эксперты и руководители профсоюзных организаций.