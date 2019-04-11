Хотел распилить боеприпас: На Луганщине подорвался пожилой мужчина (Фото). Новости

В селе Дмитровка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) сегодня, 11 апреля, 62-летний мужчина получил ранения в результате взрыва, когда пытался распилить взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего – средней тяжести. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Новоайдарского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

«Сегодня, в Новоайдарский отдел полиции от дежурного фельдшера районного территориального медицинского объединения поступило сообщение о том, что в больницу госпитализирован 62-летний мужчина с диагнозом взрывное ранение, контузия, осколочные ранения лица», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине оказана медицинская помощь, его состояние стабильно средней тяжести.

По предварительной информации, сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехника, которые выехали на место происшествия, выяснили, что мужчина получил ранения во время попытки распилить взрывоопасный предмет.

На месте происшествия продолжают работать полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.