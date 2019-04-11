На «Аисте» каждые 55 дней: Шахтер вынужден пересекать КПВВ в Станице Луганской ради пенсии (Фото). Новости

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей вынуждены периодически пересекать линию разграничения ради получения пенсии. Особенно трудно это дается пожилым и больным людям. Об этом сегодня, 11 апреля, рассказали в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

Так, в организации рассказали историю жителя неподконтрольного Луганска. «Николай впервые взял свой старенький велосипед "Аист" для пересечения линии соприкосновения в Станице Луганской. Идти пешком, из-за больных ног, стало слишком тяжело. Луганчанин, мужчина проработал в шахте 25 лет. Линию соприкосновения он пересекает каждые 55 дней, чтобы пройти процедуру верификации, необходимую для получения пенсии», – говорится в сообщении.

В организации считают, что право на пенсию должно быть отвязано от регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). «Ми призываем Министерство социальной политики внедрить недискриминационную процедуру и обеспечить равный доступ к пенсиям для всех граждан Украины, независимо от места их проживания или регистрации в качестве ВПЛ», – подчеркивают в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Как сообщалось ранее, в течение марта линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 141 тыс. 800 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 850 тыс. 400 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 291 тыс. 400 человек.

Напомним, по мнению координатора системы ООН, координатора по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, пересечение линии соприкосновения на Донбассе, особенно в Луганской области, – это ужас.

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