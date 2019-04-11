Борщевой набор: Сколько стоит сварить традиционное украинское блюдо на Донбассе. Новости

В каком регионе Украины самый дорогой и самый дешевый борщ, согласно данным официальной статистики, посчитали в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Об этом сегодня, 11 апреля, на своей странице в Facebook сообщает директор ассоциации Александр Дорошенко.

Он уточняет, что к классическому борщу понадобятся следующие ингредиенты: свинина – 600 г, картофель и свекла – по 500 г, капуста – 300 г, морковь и лук – по 200 г, томатная паста – 3 столовые ложки, вода питьевая – 3,5 – 4 л, лавровый лист, соль, перец – по вкусу, сметана – 200 г.

«Как оказалось, на начало марта 2019 года дороже всего сварить борщ в Закарпатской области. Там он обходится в 109,1 грн. А самый дешевый будет в Тернопольской области – 91,8 грн. Разница в стоимости составляет 17 грн, или 19%», – пишет Дорошенко.

ТОП - 3 самых дорогих регионов выглядит так:

Закарпатская область –109,1 грн;

Киев – 105,7 грн;

Харьковская область – 105,1 грн.

А первая тройка самых дешевых регионов следующая:

Тернопольщина – 91,8 грн,

Львовщина – 95,8 грн,

Волынь – 96,7грн.

Дорошенко отмечает, что стоимость мяса – это ключевой показатель стоимости борща по разным регионам страны. «Но не зря люди говорят: дешевое мясо – плохой борщ», – отметил эксперт.

А между лидерами и аутсайдерами расположились:

Черниговская область – 97,4 грн;

Ровенская – 97,9 грн;

Житомирская – 98 грн;

Днепропетровская – 98,4 грн;

Винницкая – 99,3 грн;

Хмельницкая – 99,5 грн;

Полтавская – 99,6 грн;

Ивано Франковска – 100 грн;

Запорожская – 100,2 грн;

Николаевская – 100,3 грн;

Черкасская – 100,7 грн;

Херсонская – 101,4 грн;

Кировоградская – 101,9 грн;

Сумская – 102,0 грн;

Луганская – 102,5 грн;

Донецкая – 102, 7 грн;

Черновицкая – 102,8 грн;

Киевская – 103 грн;

Одесская – 103,2 грн.

Эксперт также показал стоимость борща в разрезе составляющих:

1. Свинина.

Наибольшая стоимость на Закарпатье – почти 74,3 грн по 600 г;

Наименьшая на Тернопольщине – 59,7 грн;

Разница в цене между регионами составляет 14,6 грн.

2. Свекла.

Самую дорогую находим на Волыни и Киеве – по 7,1 грн за полкило;

А вот самая дешевая – в Запорожье и Полтавской – по 5,8 грн;

Разница в цене – 1,3 грн за 500 г.

3. Картофель.

Самый дорогой картофель в Донецкой области – 6,1 грн за 500 г;

Самый дешевый – на Волыни и Ровенщине – по 4,1 грн;

Разница в цене составляет 2 грн на половине килограмма.

4. Капуста.

Самая высокая цена на Волыни и Закарпатье – по 4,7 грн;

Самая низкая – в Запорожской – 3,4 грн за 300 г;

Разница в цене составляет – 1,3г рн на 300 г.

5. Морковь.

Наибольшая цена в Донецкой области, Закарпатье и Буковине – по 2,8 грн за 200 г;

Наименьшая – в Днепропетровской и Полтавской областях – по 2 грн;

Разница в цене – 80 коп.

6. Лук.

Самый дорогой лук – в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской и Черновицкой областях – по 4,2 грн за 200 г;

Самый дешевый – на Львовщине и в Хмельницкой области – по 3,8 грн.

Разница в цене – 40 коп за 200 г.

7. Сметана.

Самая дорогая – в Херсонской области – 12,8 грн по 200 г;

Самая дешевая – в Ровенской и Тернопольской – 10,4 грн;

Разница в цене составляет 2,4 грн на 200 г.

«Напомним, что год назад, на начало марта 2018 года, самый дорогой борщ можно было приготовить на Закарпатье – 99 грн, в Киеве – 95 грн и в Одесской области – 94 грн. То есть тройка "лидеров" за год практически не изменилась, только вместо Одесской области в тройку вошла Харьковщина.

А вот тройка регионов, где можно приготовить самый дешевый борщ, год назад выглядела так: Волынская область – 82 грн, Донецкая – 84 грн и Львовская – 85 грн. То есть в тройке осталась только Львовщина», – напомнил эксперт.