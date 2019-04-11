Их выстрадал народ: Яценюк назвал базовые направления развития Украины. Новости

Проигравший во втором туре президентских выборов должен поддержать победителя, если цели нового президента совпадают с теми целями, которые поставил украинский народ. А одна из таких целей – экономический успех страны. Об этом сегодня, 11 апреля, во время 12-го Киевского форума по безопасности заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что демократичность выборов президента Украины – это не просто выбор украинского народа, «это еще и подтверждение того, что Украина на самом деле является европейским демократическим государством». «Это стандарт высокого качества и настоящей демократии. Мы достойно прошли первый тур выборов президента Украины. Мы ожидаем, что будет объявлен новый победитель во втором туре. Кто бы ни стал президентом Украины, перед ним предстанут невероятные вызовы», – констатировал Яценюк.

«Тот, кто проиграет, должен поддержать нового президента – в том случае, если цели нового президента совпадают с теми целями, которые поставил украинский народ. Эти реперные точки не политические. Они те, которые народ Украины выстрадал. Это реперные точки и ценности, за которые народ Украины борется», – продолжил он.

Среди таких «реперных точек» Яценюк назвал:

независимость и территориальная целостность украинского государства, его защита и оборона;

членство Украины в Европейском Союзе и НАТО;

справедливость – «две украинские революции были связаны с тем, что было наступление на ключевые права и свободы человека и гражданина, на наши чувства достоинства и справедливости»;

экономический успех Украины и каждого украинца.

Яценюк подчеркнул, что попытки нарушить эти принципы – «это красные линии, которые мы никогда никому не дадим перейти».

Он уверен, что экономический успех Украины зависит от интеграции с Евросоюзом. «Ответ на базовые экономические вызовы Украины – интеграция Украины в ЕС. Нам необходим доступ к дешевому капиталу с длинной продолжительностью. Нам необходимы инвестиции в человеческий капитал и в промышленность», - подчеркнул он.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что несмотря на войну, потерю 7% территории и 20% экономики – в Украине наблюдается положительный рост экономики и уменьшение инфляции. «Но как тело нуждается крови – так экономика нуждается в деньгах, доступ к рынку капиталов и инвестиций», – констатировал он.

«Для того, чтобы Украина была конкурентной, государство не может себе позволить занимать на внешних рынках под 10% годовых. За сколько тогда будет занимать бизнес? Как можно конкурировать с мировой экономикой, когда предприятие в ЕС получает кредит под 2-3% годовых, а предприятие в Украине получает кредит в гривне под 20% годовых? Как эту конкуренцию можно преодолеть?», – пояснил он.

Экономическую и политическую стабильности трудно достичь, когда 30% бюджета идет на выплату внешних долгов. «А для того, чтобы перекредитоваться, нужно еще заплатить 10% по новым ставкам», – напомнил он.

Яценюу убежден, что прозрачная экономическая политика государства является одной из важнейших предпосылок в борьбе с коррупцией. «Это дерегуляция, которая была уже частично проведена, прозрачность правил и прозрачность приватизации, уменьшение государственного давления, новая форма работы государственной фискальной службы и таможни. Это уменьшение возможности для коррупции», – резюмировал он.

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