Биометрические документы: В Украине сделают перерыв в выдаче. Новости

В Украине с 27 апреля, 17:00, по 2 мая, 8:00, все центры «Паспортный сервиc» – не будут работать на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, вид на временное и постоянное проживание) по техническим причинам.

«Просим прощения за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты», – говорится в сообщении.

О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

При этом отмечается, что оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование (совершение ряда определенных формальных процедур для придания документу юридической силы) – будет осуществляться в штатном режиме.

Источник: госпредприятие «Документ»