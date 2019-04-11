Покоя нет ни живым, ни мертвым: Как выглядит кладбище в 200 метрах от «ДНР» (Фото). Новости

В прифронтовом селе Чермалык (Волновахский р-н, Донецкая обл.) кладбище расположено в 200 метрах от территории, контролируемой «ДНР». Об этом сегодня, 11 апреля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, который посетил местное кладбище.

По его словам, специфика кладбища в Чермалыке состоит в том, что оно фактически находится на полуостровке, с трех сторон окруженном рекой Кальмиус, по которой здесь проходит линия разграничения сторон. «Расстояние от центра кладбища до территории, контролируемой т.н. "ДНР", составляет менее 200 метров. Из-за постоянных боевых действий покоя здесь нет ни живым, ни мертвым: большое количество могил на кладбище повреждены в ходе попадания снарядов», – написал Каплин.

Как рассказал волонтер, сегодня на кладбище работали сотрудники ритуальной службы: готовили могилу для очередных похорон, которые состоятся здесь завтра. «Несмотря на то, что сегодня весь день вокруг Чермалыка стояла стрельба из стрелкового оружия и минометов, к счастью, на кладбище снаряды не попали, и ребятам удалось закончить начатое дело. Очень надеюсь, что во время похоронной процессии, которая состоится завтра, все обойдется без провокаций», – добавил Каплин.

Он напомнил, что эти же сотрудники во время похорон 2 февраля вместе с местной жительницей попали под обстрел. После того происшествия волонтеры оказали денежную помощь копачам для прохождения реабилитации, а также психолог до сих пор оказывает долгосрочную индивидуальную поддержку местной жительнице, попавшей под обстрел и сотрудникам ритуальной службы.

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