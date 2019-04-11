Антиснайперские группы: Как работает украинский спецназ (Видео). Новости

Когда в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе активизируются вражеские снайперы, чтобы уменьшить риски для украинских военных – на передовую выходят контр-снайперские группы, пишет «Сегодня».

В них входят профессионалы, способные с большого расстояния уничтожить врага. «Ты восстанавливаешь дыхание с пульсом. И ты настраиваешься. Ловишь свою точку, и когда ты готов стрелять, ты нажимаешь», – объясняет один из бойцов.

На этом полигоне они оттачивают свое мастерство трижды в неделю. Учатся тщательно маскироваться, терпеливо наблюдать и метко стрелять из разных видов оружия. В частности, из винтовки «Баррет», которую используют для поражения военной техники – это оружие может уничтожать цели на расстоянии в два километра. «Реально можно поразить БТР, БМП. Также военную технику, грузовые автомобили», – отметил снайпер.

Однако главная задача этих ребят – уменьшить риски украинских армейцев на передовой: они охотятся на вражеских снайперов.

А вот на передовой, недалеко от Марьинки, где до позиций боевиков всего несколько десятков метров, из-за потерь, нанесенных вражескими стрелками, стали все чаще задействовать анти-снайперов.«Активность их уменьшаем. Они боятся нашей работы. Вообще, даже один выстрел в их сторону – это уже угнетает их моральное состояние. Уменьшает движение где-то на час, как минимум. Но есть места, где их это не учит. Мы приезжаем, отрабатываем», – рассказал снайпер.

Бойцы говорят, что возле Марьинки враг несет втрое больше потерь, чем украинские военные. А разведка докладывает, что среди уничтоженных наемников есть снайперы из России. Учат их прицельно стрелять тоже гастролеры из-за границы. «Не меньше, чем раз в месяц, прибывают инструктора из России, которые ведут доподготовку этих снайперов», – сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Украинские снайперы достойно отвечают на все провокации. За это командование награждает их знаками отличия.