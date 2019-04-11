Не нравится – можете увольняться: Сотрудники телеканала «Донеччина TV» 3 месяца не получают зарплату. Новости

Сотрудники телеканала «Донеччина TV» с начала года не получают заработную плату. Более того, постфактум они узнали об уменьшении своих ставок. Об этом сегодня, 11 апреля, «Донецким новостям» сообщил заместитель главного редактора телеканала Павел Палагута.

Он уточнил, что телеканал «Донеччина TV» является структурным подразделением областного Коммунального предприятия «Региональная телерадиокомпания "Регион-Донбасс"».

«У нас сегодня 101-й день без заработной платы. С начала года сотрудники всего коммунального предприятия не получают оплату», – констатировал Павел Палагута.

Всего в КП «РТ "Регион Донбасс"» сейчас работает около 30 сотрудников, из них редакторский коллектив – 15 человек.

Кроме того, сотрудники телеканала постфактум узнали об уменьшении зарплат с 2019 года. «Мы постфактум узнали, что у нас зарплаты будут меньше, чем прошлом году. Узнали мы об этом в середине февраля на сайте Пенсионного фонда по электронному ключу, когда пошли налоговые и иные отчисления. Зарплаты упали у кого-то в 2 и больше раза, у кого-то на треть», – рассказал заместитель главреда.

Учредителем КП «РТ "Регион-Донбасс"» изначально являлся Донецкий областной совет, после 2014 года функции управителя перешли Донецкой областной государственной администрации. «Относительно задержки по зарплате официально руководство нам ничего не сообщает. Ответного письма на наши запросы не было. Из того, что рассказали исполняющий обязанности директора КП и наши бухгалтеры – все упирается в Антимонопольный комитет, через который не может пройти процедура выделения [финансовой] помощи. Я знаю, что необходимые документы были направлены в Антимонопольный комитет в конце февраля», – пояснил Палагута.

Коллектив телеканала пытался разрешить ситуацию мирным путем. Поэтому пока в налоговую, прокуратуру и иные контролирующие органы не обращались. Но подготовительный процесс уже начали. «Мы проводили собрание, составили обращение, отправили руководителю нашего предприятия. В ответ получили отписки. Также были собрания, на которых мы обсуждали вопрос обращения в правоохранительные органы. Но потом была неофициальная (без протоколов) встреча с представителями облгосадминистрации, где нам заявили: кому не нравится – можете увольняться. И с 4 апреля весь коллектив запросил документы из бухгалтерии – мы попросили предоставить нам справки о задолженности по заработной плате, сведения о начисленных зарплатах за весь период, документы об условиях труда. На эти запросы до сих пор нет ответов», – констатировал заместитель главного редактора.

«То есть официально на руках у нас нет документов о факте задолженности по зарплате. Нам официально никто ничего не дает», – подчеркнул он.

Палагута уточнил, что офис коммунального предприятия и телеканала сейчас находится в Краматорске. Основная тематическая направленность «Донеччина TV» – события Донецкой области. «Что касается вещания. Мы имеем лицензию на спутник, и вещаем практически на всю территорию Европы, кроме Великобритании и Испании. Также наш сигнал ловится в странах Ближнего Востока, в Северной Африке и частично Южной. Плюс ретрансляция идет через провайдеров IP-телевидения, кабельных операторов», – добавил он.

В свою очередь «Донецкие новости» направили информационный запрос по сложившейся ситуации руководству КП «Региональная телерадиокомпания "Регион-Донбасс"», в случае реагирования на него – ответ будет опубликован дополнительно.