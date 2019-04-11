Китай предоставит Украине почти $ 30 млн технической помощи. Новости

Правительство Китая предоставит Украине бесплатную технико-экономическую помощь в размере 200 млн китайских юаней ($ 29,7млн). Соответствующее соглашение между правительствами двух стран подписал сегодня, 11 апреля, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Об этом сообщает прсесс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, это самая большая сумма единовременной безвозмездной помощи Украине со стороны Китая за 27 лет независимости Украины.

Средства технико-экономической помощи Украине будут направлены Правительством Китая для оказания технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Так, в течение 2019-2020 годов ГСЧС должна получить более 50 единиц оборудования и техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

Кроме того, Китайская народная республика направит в Украину специалистов для наладки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.

«Подписанное межправительственное соглашение также предусматривает предоставление оборудования для синхронного перевода и конференц-системы Минэкономразвития, а также реализацию других согласованных межправительственных проектов Украина-Китай», – говорится в сообщении.

Следует уточнить, что указанная техническая помощь привлечена Минэкономразвития в рамках заседания украино-китайской Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Фото: Facebook / Степан Кубив