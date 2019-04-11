Украина будет лишена статуса страны-транзитера газа, – Яценюк о «Северном потоке-2». Новости

После завершения строительства «Северного потока-2» Украина будет лишена статуса страны-транзитера газа. Об этом сегодня, 11 апреля, во время 12-го Киевского форума по безопасности заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба партии.

«Необходимо единство Европейского Союза и Украины в вопросе энергетики. Причудливые гарантии того, что Украина останется государством-транзитером после строительства "Северного потока-2", не соответствуют действительности», – сказал Яценюк.

По его мнению, если «Северный поток-2» будет построен, Украина будет лишена транзита, а Европа будет еще более зависима от российского газа.

«Кто бы нам что не рассказывал, что мы подпишем меморандум или договор и получим гарантии транзита. Так мы уже подписали Будапештский меморандум, мы уже получили "гарантии". Может, хватит?», – заявил он.

«Европа должна общей позицией продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная, военная и политическая безопасность», – резюмировал Яценюк.

Напомним, что «Северный поток –2» – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, в обход Украины. Строительство первой нитки должны завершить в ноябре, второй – в декабре 2019 года. Российская сторона заявляла, не планирует продлевать договор на транзит газа через Украину, действующий до конца 2019 года.

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