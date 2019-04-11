В Покровске медики фиксируют всплеск пневмонии среди детей. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) с середины марта медики фиксируют всплеск пневмонии среди детей. Об этом сообщила заведующая детским отделением Покровской ЦРБ Инна Шмыгон.

Так, сейчас среди 33 детей, находящихся на лечении в детском отделении, 17 имеют диагноз «пневмония». В основном это дети дошкольного возраста – от 6 месяцев до 6-7 лет. По словам медиков, детям школьного возраста чаще назначается лечение амбулаторно, у семейных врачей или педиатров.

«Зимой было затишье. Возможно, это связано с длительными каникулами или морозами, когда вирусы не так интенсивно распространяются. С середины марта количество детей, заболевших пневмонией, значительно увеличилось», – пояснила Инна Шмыгон.

Она отметила, что пневмония чаще всего начинается с обычной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В связи с тем, что вирус видоизменяется, его не всегда можно определить на ранних стадиях. Бывает, что у ребенка длительное время держится высокая температура, которая плохо сбивается, сильный кашель, прослушиваются изменения в легких – в этих случаях уже возникает подозрение на воспаление легких. Но бывает и так, что температура невысокая, кашель такой же, как при ОРВИ, в легких изменений не наблюдается, и только рентген указывает на наличие пневмонии.

Заведующая подчеркнула, что в любом случае, точно установить диагноз может только врач. Поэтому нужно обращаться к специалисту при первых же признаках заболевания. Лечение занимает в среднем 2 недели. За это время ребенок принимает курс антибиотиков, физпроцедуры, а затем, если лечение проходит успешно и самочувствие пациента улучшается, делается контрольный снимок.

В терапевтическом отделении ситуация не такая тревожная – здесь на стационарном лечении с диагнозом «пневмония» находятся 8 человек.

«У нас не наблюдается всплеска заболевания пневмонией. 8 человек – это обычная цифра, которая наблюдается на протяжении всего года. В периоды всплеска бывает больше», – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Покровской ЦРБ Юлия Кашик.

По ее словам, для того чтобы не заболеть воспалением легких не рекомендуется заниматься самолечением и при первых признаках недомогания отправляться к семейному врачу или терапевту и пройти обследование. В крайнем случае нужно обратиться за консультацией к врачу по телефону.

Юлия Кашик добавила, что в последнее время пневмония проявляется нетипичными для нее ранее симптомами – не только температурой и кашлем, но и сильной головной болью, болью в животе, тошнотой и рвотой. Точно подтвердить или исключить пневмонию в таких случаях поможет только рентген легких.

Источник: ТК «Орбита»