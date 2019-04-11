Мы не являемся потребителями безопасности, мы ее контрибьютор, – Гросман о роли Украины в Европе. Новости

В условиях сегодняшних вызовов миру нужно становиться более решительным и более открытым. Об этом сегодня, 11 апреля, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время 12-го Киевского форума по вопросам безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, обращаясь к делегатам, Гройсман отметил, что Украина и весь мир переживают непростые времена – сказывается очевидна неготовность мировых лидеров адекватно реагировать на новые глобальные вызовы. Миру нужно становиться более решительным и более открытым. А в контексте развития Украины к повестке дня о безопасности добавляется еще сохранение основ экономического роста, который стал возможным благодаря программе реформ украинского правительства.

«Мы прошли первый тур выборов. Он прошел абсолютно демократично. Высокая явка доказала, что украинцы не хотят стоять в стороне судьбы своего государства. Это хороший сигнал, который украинцы посылают каждому из нас», – сказал Гройсман.

Он уверен, что предстоящие парламентские выборы могут дать такую коалицию, «которая была бы призвана на продолжение реформ и укрепления государства».

Премьер подчеркнул, что роль Украины в европейском регионе будет только усиливаться. «Мы не являемся потребителями безопасности, мы ее контрибьютор. И здесь нам нужно больше внимания и больше поддержки международных партнеров. Украина – большая европейская 45-миллионная страна, которая имеет все возможности адекватно реагировать на вызовы, становиться более демократичной. Этот путь – для каждого из нас – святая обязанность», – резюмировал Гройсман

Киевский форум по вопросам безопасности – ежегодное мероприятие, которое является дискуссионной площадкой высокого уровня. Его ключевые темы – актуальные вопросы национальной безопасности, Черноморского региона, вопросы безопасности в Европе и глобальной безопасности в мире. В этом году форум собрал более 1000 участников.

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