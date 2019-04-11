Правозащитники направили в ЕСПЧ доказательства причастности России к НВФ в Славянске. Новости

В начале апреля юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) и британской организации European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC) направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) правовые позиции по делам, касающимся незаконного задержания и пыток гражданских лиц в Славянске (Донецкая обл.) в период с апреля по июль 2014 года. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба УХСПЧ.

Эти заявления были поданы еще в 2014 году, а в 2018 году ЕСПЧ принял их к рассмотрению.

В частности, юристы рассказали о следующей истории, произошедшей в апреле 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины – в Славянске, когда город захватили незаконные вооруженные формирования (НВФ) во главе с агентом России Игорем Гиркиным (Стрелков). «Именно в это время нашу страну всколыхнули первые страшные известия об украинских пленных, пытках и внесудебных казнях. Весной 2014 года жертвами террористов стали трое гражданских лиц: Игорь Опря – в то время студент, который ехал домой в Красный Лиман (после переименования – Лиман, – прим.), Павел Юров и Денис Грищук – театральный деятели, которые по дороге из Донецка в Киев остановились на пару часов в Славянске. Все трое были задержаны незаконными вооруженными формированиями, их обвиняли в проукраинской позиции и участиях в революции Достоинства. Мужчин пытали, их удерживали в здании СБУ, а затем в отделении милиции в ненадлежащих условиях, унижающих человеческое достоинство, им не оказывалась медицинская помощь, они испытывали постоянное психологическое давление и угрозы расправы. Кроме того, Игоря Опрю также заставляли выполнять работу, опасную для жизни и здоровья», – рассказали юристы.

По их словам, одним из ключевых вопросов, который должен решить Европейский суд по правам человека в данных делах является то, имела ли Россия юрисдикцию над территорией Славянска в период с апреля по июль 2014 года. «Вместе с юристами EHRAC мы собрали доказательства непосредственной причастности Российской Федерации к планированию, проведению и контролю операции по вторжению на территорию Украины весной 2014 года и захвата административных зданий на востоке Украины. Также мы провели тщательный анализ прецедентной практики Европейского суда по правам человека по вооруженным конфликтам и их применение к ситуации в Украине. Все эти наработки оформили в правовые позиции, опираясь на принцип "эффективного контроля"*, и направили в ЕСПЧ», – отметила юрист Центра стратегических дел УХСПЧ Виталия Лебедь.

* Примечание: Эффективный контроль предусматривает привлечение к ответственности виновного в нарушениях норм международного права прав человека на территории другого государства – как непосредственно, так и опосредованно – путем поддержки незаконных вооруженных группировок. В частности, в понимании Совета Европы «эффективный контроль» государства над незаконными вооруженными группировками, действующими на территории другого государства, включает в себя военный, политический, социальный, экономический и финансовый компоненты.