Возвращаться нет смысла: Две истории переселенцев из Донбасса, живущих в Украине и России (Фото). Новости

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Стаханова (после переименования Кадиевка, Луганская обл.) Дарья Дудина, которая сейчас проживает в городе Обнинск (Калужская обл., Россия), считает, что возвращаться на Донбасс нет смысла.

Дарья с семьей переехала в РФ в 2014 году. «Мы решили не дожидаться, пока начнут наш город бомбить. Развернулись и уехали. 14 июня 2014 года мы уезжали на автобусе, потому что поезда уже не ходили. Россия вроде знаете, как… корни наши отсюда и только, только сюда. То есть у нас даже не было… куда-то в другое место ехать. Если ехать, то только сюда», – рассказала она.

При этом, по словам женщины, ее мать и родители мужа остались в Стаханове. «Сейчас не бомбят, бомбили, кажется, в 2015 году, сам город, откуда мы. Но окраины каждый день все равно слышно: чуть ближе, чуть дальше», – отметила Дарья Дудина.

Женщина поделилась, что они хотят получить гражданство РФ. Тогда семья могла бы оформить статус многодетной семьи и иметь ряд льгот, которых сейчас не имеет. «Могли бы какой-то, не знаю, домик, в конце концов, приобрести. Теми же льготами пользоваться, за садик половину оплачивать, в школе питание бесплатное», – говорит она.

По словам Дарьи, к переселенцам в их городе люди относятся нормально. Однако, есть и такие, которые говорят: «Понаехали сюда, работу у нас отнимают». «Война эта длится больше уже, чем Великая отечественная. И когда она закончится, вообще никто не знает. И к чему это приведет, тоже не знают. Возвращаться туда, я думаю, вообще нет смысла», – сказала Дарья Дудина.

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Наталья Омельченко с семьей сейчас проживает в Киеве. «В 2014 году с четырьмя детьми и мужем мы уехали в Киев в связи с войной. В Донецке исчезла украинская власть, чужие флаги, много людей из страны-агрессора. И это не позволило нам дальше быть в этом городе. Мы – патриоты Украины. Мы очень любим свою страну, очень любим украинский народ», – поделилась она.

По словам женщины, в Донецке у семьи был свой бизнес. «У нас был свой медицинский центр, где мы были собственниками, и свое оборудование. Была практически новая машина, сейчас мы ничего этого не имеем. Мы никогда не хотели быть иждивенцами. Мы хотели сами зарабатывать на себя, а не просить помощи у кого-то», – рассказала Наталья Омельченко.

При этом женщина отмечает, что в Украине есть «реальная дискриминация переселенцев, внутренне перемещенных лиц». «То есть у них меньше прав, у нас даже отобрали политические права – право голоса на местных выборах. Донбасс был чрезвычайно мирным, а главное очень трудолюбивым регионом. Я помню четко свои мысли, что уж где-где, но в Донецке и на Донбассе никогда не будет каких-то политических проблем. Но тем не менее это случилось», – подытожила Наталья Омельченко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «BBC News Україна»

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