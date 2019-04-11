Явиться в 3-дневный срок: В Киеве чиновники угрожают лишить онкобольную переселенку пенсии. Новости

В Киеве чиновники угрожают лишением пенсии переселенке из Луганской области Елене, которая лечится от онкологического заболевания третьей стадии. Женщина лежит в столичной больнице и не может явиться в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), чтобы подтвердить свое пребывание в Киеве. Но для работников УТСЗН это – не аргумент. Дали больной 3 дня, чтобы она лично пришла к ним на прием, пишет «Сегодня.ua».

Как сообщила волонтер Леся Литвинова, которая помогает женщине, Елена физически не может покидать палату и несколько дней назад получила письмо из управления соцзащиты, в котором от нее требуют явиться на прием, в противном же случае у нее заберут пенсию. «Показала скрин с документом, что человек находится там, человек на лечении, вот смотрите на даты. Это не было интересно вообще никому», – рассказала волонтер.

В Подольском УТСЗН на вопрос журналиста о том, почему работники не могут отправить в больницу инспектора или проверить пребывание женщины в столице по телефону, потребовали официальный запрос. «Это... Скажем так, слова заявительницы. Сделайте запрос, и тогда уже будет более обоснованный ответ», – заявила одна из сотрудниц.

Журналисты обратились в Министерство социально политики. Заместитель министра Николай Шамбир отметил, что в таких случаях к людям должны выезжать специальные инспекторы. Также закон позволяет позвонить и попросить отсрочить свою явку. «Тут даже не нужно доверенное лицо, можно по телефону сообщить. И тогда до 90-дней человек после этого появится и все эти вопросы... Соответственно, никакого аннулирования справки, а вследствие этого положенных человеку выплат, не может быть. Но конечно, если есть несоблюдение законодательства, мы вмешиваемся и эти вопросы решаем», – уточнил замминистра.

После многочисленных обращений в городскую администрацию и профильное министерство на журналистов вышла заместитель начальника районного УТСЗН Елена Федькович. Она пообещала срочно решить эту проблему и заверила, что произошло недоразумение и пенсию у больной женщины не заберут.

Однако, волонтер Литвинова подчеркнула, что за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе видела сотни таких «недоразумений».