Курировали из «ДНР»: Жительницу Мариуполя уличили в дискредитации выборов в Украине. Новости

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили женщину – интернет-агитатора в дискредитации избирательного процесса президента нашей страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям государственной границы Украины. Также, злоумышленница популяризировала «Л-ДНР».

Отмечается, что накануне выборов президента Украины агитатор в разных группах соцсетей распространила более 12 тыс. сообщений с призывами к изменению государственного конституционного строя и вмешательства в избирательный процесс.

«Деятельность пропагандистки координировали кураторы с временно неподконтрольной территории Украины. Определенную часть материалов для распространения в интернет-сети агитатор получала от представителей так называемого "министерства информации ДНР"», – сказано в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства злоумышленницы компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими ее противоправную деятельность.

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления», – констатировали в СБУ.

Согласно санкции статьи, правонарушительнице может грозить ограничение воли на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же самый срок.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

Видео: пресс-центр СБУ

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