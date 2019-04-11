В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия и взрывчатки из Донбасса (Фото). Новости

В Киеве сегодня, 11 апреля, правоохранители задержали гражданина, который организовал канал поставки огнестрельного оружия и взрывчатки из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Ведется расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«11 апреля 2019 года по месту жительства злоумышленника в Киеве проведен санкционированный обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: реактивная противотанковая граната РПГ-22 "Нетто", 3 корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ (боевые), винтовка "Мосина" (пехотная), винтовка "Мосина" (кавалерийская), часть обреза ружья, около 2 800 патронов калибра 5.45, около 170 патронов другого калибра, 12 ножей, а также наркотическое средство каннабис и психотропное вещество метамфетамин», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что действия правонарушителя квалифицированы по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов) УК Украины.

Злоумышленник задержан. В отношении него готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Санкция статьи ч.1 ст.263 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Санкция ч. 1 ст.307 УК Украины – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.