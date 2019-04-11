В «ДНР» на шахте тяжело травмирован горняк. Новости

В «ДНР» на шахте имени Скочинского в Кировском районе неподконтрольного украинской власти Донецка выпавшим куском породы тяжело травмирован горняк. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

ЧП произошло вчера, 10 апреля. Травму головы и плеча выпавшим куском породы получил электрослесарь 1990 года рождения. «Горноспасатели Донецка оказали пострадавшему медицинскую помощь и транспортировали его в тяжелом состоянии в ЦГБ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что происшествие случилось в околоствольном дворе горизонта 1200 м и было квалифицировано как травматизм на производстве. Со стороны «МЧС ДНР» привлекалась реанимационно-противошоковая группа.