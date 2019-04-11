Место голосования за три дня изменили более 100 тысяч украинцев. Новости

Более 100 тыс. украинцев изменили место голосования, чтобы иметь возможность сделать своей выбор во втором туре выборов президента Украины. Об этом cегодня, 11 апреля, сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает «РБК-Украина».

По его словам, количество изменивших место голосования украинцев только растет. «Сейчас мы должны сделать все, чтобы второй тур президентских выборов состоялся также в лучших демократических традициях. Несмотря на то, за кого проголосуют граждане, Украине нужен легитимно избранный президент, которому будут доверять внутри страны и которого признают в мире», – сказал он.

Министр напомнил, что перед первым туром адрес голосования изменили более 300 тыс. украинцев.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

До 15 апреля проходит процесс смены адреса голосования, который актуален для переселенцев. В связи с небольшим периодом, отведенным на данный процесс, в отделах ведения Госреестра избирателей образуются большие очереди. Правозащитники рассказали, как можно самостоятельно ускорить подачу документов по изменению адреса голосования.