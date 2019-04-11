Телемоста между Порошенко и Зеленским не будет, – Общественное ТВ. Новости

Телемоста между действующим главой государства Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским не будет. Об этом сообщила пиар-директор «UA: Общественное вещание» Виктория Сидоренко в комментарии «Укринформу».

«Телемост не является участием в дебатах кандидата в президенты. Участием в дебатах является присутствие в студии в том формате, который прописан в законодательстве», – сказала она.

Сидоренко уточнила, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 года «О порядке проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов между кандидатами на пост Президента Украины» детально прописаны все аспекты проведения дебатов. «Весь порядок проведения дебатов прописан ЦИК, и отступать от него мы не можем, и не можем менять тот формат, который определен законодательством», – резюмировала пиар-директор.

Ранее сообщалось, что после сегодняшнего предложения штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского по дебатам, в команде его оппонента Петра Порошенко сделали вывод, что Зеленский не хочет идти на встречу 14 апреля на «Олимпийском».

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.