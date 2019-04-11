В Константиновке активисты восстанавливают разрушенный временем стадион (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) общественная организация собственными силами реконструирует стадион «АвтоСтекло». Главная арена района на начало 2019 года была почти полностью уничтожена. После восстановления на стадионе можно будет заниматься различными видами спорта, в том числе, и одним паралимпийским. Об этом рассказал глава общественной организации «Уверенные сердца» («Упевнені серця») Дмитрий Штагер, пишет «Радио Свобода».

Константиновский стадион «АвтоСтекло» основывали в 1969 году. Он был главным спортивным объектом города. В течение 90-х он был разграблен и, в итоге – разрушен. За реконструкцию, а точнее восстановление, взялось местное общественное движение людей с инвалидностью «Уверенные сердца». «Мы начали подготовительные работы по восстановлению футбольного поля, ждем только благоприятных погодных условий. В связи с тем, что на прежнем стадионе отсутствует электроэнергия и все электрическое оборудование – все вещи, которые необходимы для стадиона, делаем за его пределами, чтобы к моменту начала работ завезти это все и установить. Планируем закончить первую часть возрождения стадиона до 1 июня», – сообщил глава общественной организации.

По плану, стадион будет иметь площадки для занятий футболом, легкой атлетикой. Также появится здесь паралимпийский вид спорта «Бочче» (разновидность игры с мячом). Стадион обустроят тренажерами для реабилитации детей с ограниченными возможностями. «Мы хотим, чтобы наша местная детская футбольная команда имела собственный стадион для домашних игр, а не ездила по другим городам и необорудованным полям. Хотим, чтобы спортсмены из местного ДЮСШ имели собственное пространство для тренировок на открытом, свежем воздухе. Сейчас нет даже самого стадиона, мы арендовали землю у города, поскольку от тогдашнего стадиона ничего не осталось», – рассказал Дмитрий Штагер.

Возрождают стадион за счет членов организации. «Инвесторами являемся мы сами. Мы уже давно поняли, что в город не приедет некий "дядя" и не профинансирует восстановление, поэтому и основали это движение, чтобы помогать городу, людям. Наша общественная организация создавалась для помощи людям с ограниченными возможностями, а затем разрослась до помощи городу Константиновка и Константиновскому району. Наша задача – сделать свободное пространство для всех: людей с ограниченными возможностями, детей, стариков. Хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали, что они нужны, что они являются частью общества, несмотря на свои особенности», – говорит Штагер.

Когда можно будет посетить стадион, и сколько это будет стоить – еще не известно. Но, как говорят в движении «Уверенные сердца», для людей с ограниченными возможностями, детей из футбольного клуба и ДЮСШ это будет бесплатно.