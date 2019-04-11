Полиция Донетчины начала уголовное производство по сообщению о возможной фальсификации выборов . Новости

В Донецкой области в ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейскими была обнаружена публикация информации о завышении количества голосов в пользу одного из кандидатов в президенты. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области.
Результаты голосования на указанных 42-х избирательных участках будут проверены в рамках досудебного расследования.
В обнаруженной публикации говорится об «аномально» высокой явке и количестве голосов за одного из кандидатов в президенты на 48-ми избирательных участках: на 9-ти – явка избирателей составила 100%, на остальных 39-ти – более 90%. Сообщается, что это почти в 5 раз больше среднеобластного показателя.
По указанной информации открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (Подделка или незаконное изготовление или использование избирательных документов).
Ранее сообщалось, что в ходе второго тура выборов президента Украины правоохранители сделают акцент на «аномальные участки» – те, на которых итоги голосования за кандидата существенно отличаются от среднестатистической пропорции в границах избирательного округа или области.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.
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