Второй тур выборов: Социология пророчит уверенную победу Зеленскому. Новости

Ряд мониторингов электоральных настроений в Украине прогнозируют, что во втором туре президентских выборов победит Владимир Зеленский.
Так, по результатам опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research, 68% украинцев планируют принять участие в голосовании 21 апреля.
При этом большинство планирующих идти на избирательные участки отдадут свой голос за Владимира Зеленского:
- 58% – за Владимира Зеленского;
- 28% – за Петра Порошенко;
- 14% затруднились с ответом.
При этом вне зависимости за кого голосует сам респондент, большинство считает, что в итоге все равно победит Зеленский:
- 55% опрошенных верят в победу Владимира Зеленского;.
- 21% уверены, что победит Петр Порошенко.
Примечательно, что независимо от предпочтений за последнюю неделю увеличилось число тех, кто верит в победу Порошенко. Этот показатель вырос с 17% до 21%. Уровень веры в победу Зеленского верят практически без изменений – 55%.
Соцопрос аналогичной тематики провела и социологическая группа «Рейтинг». По их данным, из тех опрошенных, кто планирует принять участие в выборах 21 апреля:
- 61% будут голосовать за Зеленского;
- 24% – за Порошенко;
- затруднились ответить – 15%.
«Прочные позиции Владимира Зеленского на востоке и юге – здесь он однозначный лидер. Также он побеждает в центральных регионах. В западной части Украины по сути результат является одинаковый с Петром Порошенко», – прокомментировал заместитель директора социологической группы «Рейтинг».
При этом более 40% избирателей Зеленского признались социологам, что намерены проголосовать не столько за него, сколько против Порошенко.
Также по данным группы «Рейтинг»:
- 61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский,
- 17% – Порошенко;
- 22%респондентов не определились с ответом.
Оба опроса проводились на всей территории Украины без учета аннексированного Крыма и неподконтрольных частей Донбасса. Опрос ТК «Украина» и компании Edison Research проводился методом телефонного интервью с 9 по 11 апреля, опрошено 1 514 респондентов, погрешность исследования не превышает 2,8%. Группа «Рейтинг» проводила мониторинг с 5 по 10 апреля, в виде личного формализованного интервью (face-to-face) опрошено 3000 респондентов, погрешность не превышает 1,8%.
Комментарии