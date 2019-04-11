Второй тур выборов: Социология пророчит уверенную победу Зеленскому. Новости

Ряд мониторингов электоральных настроений в Украине прогнозируют, что во втором туре президентских выборов победит Владимир Зеленский.

Так, по результатам опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research, 68% украинцев планируют принять участие в голосовании 21 апреля.

При этом большинство планирующих идти на избирательные участки отдадут свой голос за Владимира Зеленского:

58% – за Владимира Зеленского;

28% – за Петра Порошенко;

14% затруднились с ответом.

При этом вне зависимости за кого голосует сам респондент, большинство считает, что в итоге все равно победит Зеленский:

55% опрошенных верят в победу Владимира Зеленского;.

21% уверены, что победит Петр Порошенко.

Примечательно, что независимо от предпочтений за последнюю неделю увеличилось число тех, кто верит в победу Порошенко. Этот показатель вырос с 17% до 21%. Уровень веры в победу Зеленского верят практически без изменений – 55%.

Соцопрос аналогичной тематики провела и социологическая группа «Рейтинг». По их данным, из тех опрошенных, кто планирует принять участие в выборах 21 апреля:

61% будут голосовать за Зеленского;

24% – за Порошенко;

затруднились ответить – 15%.

«Прочные позиции Владимира Зеленского на востоке и юге – здесь он однозначный лидер. Также он побеждает в центральных регионах. В западной части Украины по сути результат является одинаковый с Петром Порошенко», – прокомментировал заместитель директора социологической группы «Рейтинг».

При этом более 40% избирателей Зеленского признались социологам, что намерены проголосовать не столько за него, сколько против Порошенко.

Также по данным группы «Рейтинг»:

61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский,

17% – Порошенко;

22%респондентов не определились с ответом.

Оба опроса проводились на всей территории Украины без учета аннексированного Крыма и неподконтрольных частей Донбасса. Опрос ТК «Украина» и компании Edison Research проводился методом телефонного интервью с 9 по 11 апреля, опрошено 1 514 респондентов, погрешность исследования не превышает 2,8%. Группа «Рейтинг» проводила мониторинг с 5 по 10 апреля, в виде личного формализованного интервью (face-to-face) опрошено 3000 респондентов, погрешность не превышает 1,8%.