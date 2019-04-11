На Донетчине в квартире взорвался бытовой газ: Пострадал мужчина (Фото). Новости

Сегодня, 11 апреля, в Николаевке (Славянский р-н, Донецкая обл.) в результате возгорания бытового газа пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

«11 апреля в 16:30 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Мира в г. Николаевка Славянского района Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в квартире произошла вспышка бытового газа. В результате возгорания пострадал мужчина, 1950 года рождения.

«На момент прибытия подразделений ГСЧС пожар ни происходил. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – отмечается в сообщении.

Спасатели Донетчины призывают граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования.