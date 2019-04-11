ООН может ответить на миротворческие усилия Украины, начав миссию на Донбассе . Новости

« Укринформ ». ООН больше не может терять возможности в мире, который становится все более опасным, и должна ответить взаимностью Украине как активной участнице процесса миротворчества в мире, решившись на миротворческую миссию для разрешения российско-украинского конфликта. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных роли женщин в операциях по поддержанию мира, сообщает

« Очень символично, что Украина, как и украинские миротворцы, делала все возможное для поддержания международных мира и безопасности своим участием в миротворческих операциях ООН. Сейчас мы ожидаем от ООН и ее миротворцев ответа нам взаимностью, чтобы положить конец страданиям украинского народа в конфликте, начатом против моей страны», – отметил Владимир Ельченко.