ООН может ответить на миротворческие усилия Украины, начав миссию на Донбассе . Новости

«Очень символично, что Украина, как и украинские миротворцы, делала все возможное для поддержания международных мира и безопасности своим участием в миротворческих операциях ООН. Сейчас мы ожидаем от ООН и ее миротворцев ответа нам взаимностью, чтобы положить конец страданиям украинского народа в конфликте, начатом против моей страны», – отметил Владимир Ельченко.
Ельченко еще раз напомнил присутствующим, что Украина, как активная участница миротворчества ООН сейчас нуждается в поддержке организации для достижения мира в собственной стране и повторил слова, сказанные президентом Украины Петром Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН о том, что миротворческая миссия ООН в Украине могла бы стать «решающим фактором мира». «Мы прекрасно знаем список упущенных возможностей и нереализованного потенциала ООН. Это роскошь, которую современный мир не может себе позволить, сталкиваясь из года в год с вызовами международному миру и безопасности, которые растут. Включительно с теми, которые и привели к созданию ООН, межгосударственными конфликтами и военной агрессией», – подчеркнул Ельченко.
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