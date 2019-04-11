Как выживают пенсионеры в прифронтовом поселке возле Горловки (Видео). Новости

Поселок Зализное (Донецкая обл.) находится всего в нескольких километрах от временно неподконтрольной украинской власти Горловки. Здесь почти не осталось уцелевших домов. Молодежь уехала, остались пожилые люди.

Одна из местных жительниц – Надежда Малышева. Женщине жутко быть в собственной кухне. «Вот это шкаф он упадет скоро, он сгниет с той стороны», – говорит она.

Из-за дырок на крыше образовалась плесень на стенах. Это – последствия обстрелов, которые продолжаются более четырех лет. «Это все разбилось, все в хате повалилось, посыпалось», – сказала Надежда Малышева.

Она одна воспитывает внука. «Мама с папой они молодые. Захотели свою жизнь устроить, а я его себе забрала и опекуном стала», – говорит женщина.

Никите Супруну обидно осознавать поступок родителей. Поэтому о них он не говорит ни слова. Рассказывает только о бабушке. «Всем я ей помогаю. И скупляться хожу, по хате вот помогаю убираться, огород копаю ей», – сказал он.

Внук стал для женщины смыслом жизни. Однажды она чуть не потеряла его. Во время прогулки мальчик попал под обстрел. «Они на детской площадке гуляли и осколком его ранило в поясницу. Он лежал в больнице, операцию ему делали. Он родился в рубашке», – вспоминает Надежда Малышева.

Женщина говорит, что после этого Никиту не узнать. «Может с войной он не по годам стал взрослый. Не по годам стал взрослеть», – отмечает бабушка.

Ради внука пенсионерка устроилась на работу. Минимальных социальных выплат не хватает. Настоящей поддержкой является гуманитарная помощь. «Когда привозят гуманитарную помощь, у нас в городе как праздник. Мы можем увидеть здесь друг друга, а больше нигде не можем людей увидеть», – делится Надежда Малышева.

На этот раз в Зализное Фонд Рината Ахметова доставил 1 тыс. продуктовых наборов.

Надежда Малышева учит внука сочувствовать. Немощным соседям они приносят наборы выживания.

В прифронтовом селе для пожилых людей гуманитарная помощь Рината Ахметова – единственный способ прокормиться.

За все время работы масштабного проекта Фонда – Гуманитарного штаба – было выдано более 12 млн продуктовых наборов. Такая поддержка не только помогает в беде, но и вдохновляет отчаявшихся людей верить в лучшее.

Источник: ТК «Донбасс»