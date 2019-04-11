Мариуполь: Как подростки покупают алкоголь по поддельным паспортам (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) журналисты провели эксперимент и убедились в том, что подростки могут с легкостью купить алкогольные наптки, изменив дату рождения на своей ID-карте с помощью смартфона. После чего, предъявить продавцу фото паспорта в смартфоне. С начала этого года правоохранители зарегистрировали 40 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним.

Так, жителю Мариуполя Владиславу Борисову 17 лет. Он увлекается фотосъемкой, обладает навыками обращения с «фотошопом» и умеет монтировать видео. Алкоголь парень не употребляет, но хорошо знает, как несовершеннолетние покупают спиртное.

«Сделать фотографию, замазать дату, изменить ее и показать фотографию в магазине. Никто ничего тебя не скажет», – говорит он.

Парень буквально за несколько минут вносит изменения на фото в фоторедакторе – и по паспорту в смартфоне ему уже есть 18. «Прямо в телефоне, даже ничего скачивать не надо, просто берем какой-нибудь инструмент замазки, замазываем число, дату рождения, берем текстовый инструмент, пишем номер, подставляем и сохраняем», – рассказывает Владислав.

После этого, с отредактированным фото Влад отправляется в магазин и, при покупке, предъявляет продавцу изображение паспорта в смартфоне. У продавца не возникает никаких вопросов, и парень получает нужный товар.

В Украине разрешено получать ID-карту с 14 лет. За отредактированную фотографию документа в телефоне подросток ответственности не понесет. Однако, накажут продавца. Он должен требовать у покупателя оригинал паспорта и обращать внимание на дату рождения.

«В случаях, когда продавец отпускает алкогольные напитки несовершеннолетним по предъявленной на мобильном телефоне фотографии, он за это несет ответственность. По ч. 2 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях – это нарушение правил торговли алкоголем и слабоалкогольными напитками», – комментирует пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

Правоохранители отмечают, что с начала года в Мариуполе зафиксировано 40 случаев продажи спиртных напитков несовершеннолетним.

Источник: ТК «Сигма»