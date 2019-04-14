Второй тур выборов: Завтра – последний день для смены места голосования. Новости

Завтра, 15 апреля, – последний день подачи заявления о временном изменении места голосования для участия во втором туре выборов президента Украины. Об этом сегодня, 14 апреля, напоминают в пресс-службе Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«"Очереди, в которых люди не ссорятся" – так теперь называют очереди для изменения места голосования. Завтра, 15 апреля – последний день», – говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, уже 228 990 граждан воспользовались этой процедурой. «Вы тут? Вполне возможно, что на второй тур количество избирателей, которые изменили место голосования, будет даже больше, чем в первом туре», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, если на первом туре выборов на процесс смены адреса голосования отводилось 85 дней (с 31 декабря по 25 марта), то на втором – всего 9 дней (с 7 по 15 апреля включительно). Поэтому в крупных городах (например, Киеве) столпотворения в отделах госреестра были предсказуемыми. Правда, чем дальше от столицы – тем проблем с очередями меньше. Например, в Славянске процесс смены адреса голосования проходит также без ажиотажа, а в Покровске отмечают большой наплыв избирателей.

Напомним, чтобы иметь возможность проголосовать во втором туре президентских выборов (21 апреля) переселенцы из Донбасса и Крыма должны повторно прийти в отдел Государственного реестра избирателей и изменить место голосования.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%.

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