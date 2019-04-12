Количество женщин в ВСУ выросло почти до 25 тысяч, – Ельченко. Новости

За 5 лет количество женщин в ВСУ выросло почти до 25 тысяч. Украина поддерживает намерение ООН больше привлекать женщин к миротворческой деятельности ООН, напоминает о вкладе украинок не только в миротворческие миссии в мире, но и в защиту собственной страны, сейчас очень нуждающейся в миротворчестве ООН. Об этом 11 апреля заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета безопасности ООН, посвященных роли женщин в операциях по поддержанию мира, передает «Укринформ».

«Украинские женщины делают значительный вклад в миротворческие операции в разных горячих точках в мире. Сейчас же они делают еще больше, защищая свою землю от иностранной агрессии, включая службу в операции Объединенных сил на украинском Донбассе», – заявил Ельченко.

Украинский дипломат напомнил, что Украина всегда была мощным и надежным партнером ООН в ее миротворческой активности. «Украинские миротворцы, мужчины и женщины, стали частью ряда историй успеха миротворческих операций ООН. Среди последних – миссия в Либерии, где украинский контингент, оснащенный штурмовыми и военно-транспортными вертолетами, принимал активное участие в операции с самого начала», – отметил Ельченко.

Ельченко также проинформировал заседание Совета безопасности об историческом прогрессе в гендерном равенстве в Вооруженных силах Украины, достигнутом в течение последних лет. «Цифры говорят сами за себя. За последние пять лет количество женщин, которые служат в Вооруженных силах Украины, возросло до 10,6%, или около 25 тыс. Сейчас в ранге полковника уже 70 женщин», – рассказал дипломат.

Постпред Украины при ООН добавил, что вступление в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения воинской службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях», позволил женщинам подписывать контракты на военную службу и иметь доступ к ряду ранее недоступных военных званий, профессий и равной ответственности в течение службы.