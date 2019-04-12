Штурм Госреестра избирателей: В Киеве – в очередях по 8 часов, на Донбассе – по 10 минут (Фото, видео). Статьи

Чтобы иметь возможность проголосовать во втором туре президентских выборов (21 апреля) переселенцы из Донбасса и Крыма должны повторно прийти в отдел Государственного реестра избирателей и изменить место голосования. Если на первом туре выборов на данный процесс отводилось 85 дней (с 31 декабря по 25 марта), то на втором – всего 9 дней (с 7 по 15 апреля включительно, хотя некоторые отделы начали прием заявлений со 2 апреля). И с каждым днем желающих изменить место голосования с каждым днем все больше. Поэтому столпотворения в отделах госреестра были предсказуемыми. Правда, это в большей степени касается крупных городов.

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Особенно «жарко» в столице

Судя по постам в соцсетях, ежедневные аншлаги из переселенцев собираются в райадминистрации Святошинского района Киева. Но, несмотря на это, очередь движется довольно-таки быстро. Луганчанке Диане Гюлез понадобилось 2,5 часа, чтобы получить удостоверение, дающее право участвовать во втором туре президентских выборов. «Не очень удобно, потому что здание маленькое, коридоры узкие, толпа народа, но все молча стояли и ждали. Очень много было людей из тех, кто вообще не голосовал 31 марта или же голосовал по месту регистрации, а теперь меняет избирательный участок. Тем, кто голосовал в первом туре, было проще, потому что все данные и копии документов уже в базе есть. В общем, все прошло замечательно и без проблем. Никто не кричал, не ругался, сотрудники работали без перерыва (точнее, чередовались между собой), чтобы как можно быстрее принять документы и выдать удостоверение. Я вообще довольна работниками Святошинского района, что в администрации, в УТСЗН, что в Госреестре. Я за 5 лет все жизненно важные документы делала именно здесь, никогда не было лишних вопросов, нареканий или недовольны с их стороны», – поделилась переселенка.

Святошинский район Киева

В Голосеевской райадминистрации столицы тоже много людей. Здесь люди уже ждут подачи заявлений не только в коридоре, но и в актовом зале.

Голосеевский район Киева

«В зале же и принимают заявления. Впечатление такое, что идет заседание. Все двери открыты, места хватает всем, но люди "на нервах" – рабочий день и такая очередь. Для нас такая картина, как на фото, удивительна: в людях проснулись граждане! Может быть, еще не все потеряно. Может быть, не нужно будет ждать пять поколений, а только 2-3. Ждать, чтобы народ реально осознал себя хозяином своей страны. Чтобы разучился унижаться и везде платить взятки. Чтобы понял, что дороги, транспорт, больницы, школы, чиновники, Рада, депутаты, президент работают за его деньги. И поэтому работают на него. Работают за наши с вами деньги. И работают на нас с вами. И мы – хозяева нашей страны. Придите и проголосуйте!», – отметила многодетная мама, выехавшая в 2014 году из Донецка со своей семьей.

Более девяти сотен человек ежедневно принимают в Дарницкой районе столицы. «На днях зарегистрировалась. Пришла в 14:00, была 922-й. В 18:00 сотрудники закрыли дверь на вход и обслужили всех, кто был в очереди. Я ушла в 21:00, еще оставалось около 100 человек. Работники молодцы. Все без нервов и недовольства. Сказали, что понимают ситуацию и все пройдут», – поделилась Елена Кравцова.

А в Подольском районе не обошлось без скандала. Проблема здесь еще в том, что людям приходится приходить дважды – сначала подать заявление, а потом забрать удостоверение 9 апреля районный отдел Госреестра избирателей заполонили переселенцы и трудовые «мигранты».

«Быстро забежать перед работой и оформить все – не получится. На часах почти 11 часов, наши номера в очереди – 200 и 201, а в кабинет только зашел третий по списку. Очередь разделяется на три части, заполняя коридор, тамбур и крыльцо на улице. Из того, что изменилось по сравнению с первым туром: теперь надо приносить копию паспорта с собой. Ранее в отделе делали копию сами», – написала в этот день в Facebook первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, которая пришла «на Подол» вместе с мужем Павлом, известным детским писателем.

Подольский район Киева, фото – Facebook/ Лина Кущ

Но во время приема начальник Подольского отдела Госреестра избирателей Максим Тимошенко отказался впускать посетителей, ссылаясь на «технический перерыв». Как в соцсетях сообщали очевидцы, он силой закрывал двери и отталкивал людей. Граждане запечатлели происходящее на видео.

Дарья Романцова также в этот злополучный день посетила отдел в Подольском районе. «Пришла в 11:30, записалась 301-й, ушла в 16:17. Сама процедура заняла минуту. Люди недовольны очередью, возмущены тем, что работники вызвали службу охраны и сделали себе "технический перерыв". Люди в очереди вызвали полицию. Принимает документы всего один человек...», – посетовала переселенка из Донецка.

На сайте ЦИК первоначально указывалось, что Подольское отделение Госрееста работает до 18:00.

Поэтому многие, записавшиеся в очередь в первой половине дня, пришли во второй раз после 16:00. Но в 17:00 отделение прекратило работу. «Люди пришли, так как ориентировались на информацию на сайте ЦИК о том, что отдел работает до 18:00, а они закрылись в 17:00, двери охранял участковый. Но наблюдатель от общественной организации позвонил в полицию, там переадресовали на главу райадминистрации. Только после этого отдел возобновил работу и принял заявления у людей, которые ждали. Там мне посчастливилось подать заявление. Начальник просто закинул наши заявления в стол в коридоре», – продолжила Лина Кущ, ставшая также свидетелем ситуации.

Следует отметить, что позже на сайте ЦИК изменили время работы Подольского отделения Госреестра избирателей на – «до 17:00».

На следующий день в этот же Подольский отдел пришла и переселенка из Донецка Анастасия Пугач, пресс-секретарь «Театра переселенця». И опять – столпотворение. «Видимо не судьба мне получить эту чертову справку и проголосовать! По состоянию на 11:30 не зашли еще даже люди, которые заняли очередь в 8:30. А заведение работает с 10:00. В 13:00 – уже перерыв», – написала в Facebook.

Подольский район Киева, фото – Facebook/ Анастасия Пугач

Немного постояв, Анастасия Пугач поехала в Печерский район. «Всего 2 часа 45 минут в Печерском госреестре избирателей! Всего один отказ принять заявление по причине моего не проживания в Печерском районе. Всего 5 минут моих решительных пояснений, что я переселенка и могу с донецкой пропиской менять избирательный адрес в любом районе. И меня внесли в реестр. Во втором туре я голосую!», – написала она в следующем посте.

В Киево-Святошинском районе на все «процедуры» можно потратить весь рабочий день. Переселенка Оксана Алексеева свое право голоса отстояла и надеется, что не напрасно. «11:05 – я муж и ребенок записались (в очереди – №№ 393, 394, 395). 17:05 – подписали заявления. 17:25 – получили открепительные… В список записывают только 450 человек, видимо, больше обслужить за день не получается. В 17:00 закрывают вход в здание и всех страждущих принимают до потери сознания… Многие приходили и разворачивались ни с чем – кто с детьми не может столько стоять, кто-то работает, у кого-то просто нет терпения. Но сотрудники принимают всех, кто записался, даже после окончания рабочего дня. В здании оставались и те, в список не смог записаться. Не знаю, обслужили ли их», – рассказала переселенка из Донецка.

«В Шевченковском районе в 11 часов уже очередь не записывают, сказали, что 400 человек на сегодня хватит, больше не примут. Люди стоят прямо на улице под дождем», – описала ситуацию 11 апреля Лилия Микерина.

Шевченковский район Киева

Судя по отзывам переселенцев, в Киеве самым быстрым и спокойным признан госреестр Оболонского района. «10 минут, чтобы заполнить анкеты и сделать копии – и свободна. Девочки приятные, на вопросы отвечают спокойно. Я, уходя, комплимент им сделала, что приятно было обслуживаться у них», – рассказала Виктория Василевская, руководитель Центра социально-психологической реабилитации «9/11» для семей с детьми с инвалидностью из числа ВПЛ.

«Оболонь. Сказочно – ровно 7 минут!», – добавила переселенка Ирина Аракелова.

На просторах Украины

Дончанка Ирина Серегина, живущая в Ирпене (Киевская обл.), говорит, что простояла в очереди всего 20 минут, т.к. пришла во время обеденного перерыва. «Написала заявление, предоставила копию паспорта. 3 минуты – и готово. Правда, за мной было человек 20-ть», – рассказала она.

«В Ирпене – ничего интересного. При повторной подаче копия паспорта не нужна. Сразу вносят в базу. На одного человека – одна минута. Через сутки – данные на сайте в реестре», – поделилась переселенка из Донецка Наталия Казеннова.

А вот в соседней от Ирпеня городе Буче в отделе госреестра с утра «аншлаг». Такую очередь запечатлели переселенцы 10 апреля в 8 утра:

«В Броварах (Киевская обл.) очень стараются ускорить процесс, пропускают с детьми. Очередь из 100 человек прошла за полтора часа», – рассказала эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Чем дальше от столицы, тем спокойней. Так, Елена Флоренская, переехавшая из Донецка в Черкассы, уверена, что у нее самый позитивный поход в госреестр избирателей. «Вызвали нас вне очереди, услышали, что мы с ребенком. Хотя принимали и так быстро – в кабинет посадили еще одного специалиста, итого 4 человека. Там моей дочке Машуне дядя подарил мягкую мышку со своего рабочего стола, угостил ее печеньем. Она с радостью съела 2 штуки. Хотел налить ей сок, но мы отказались. Это все параллельно с обработкой наших данных. На все ушло около 7-ми минут. За это время другие чиновники тоже приняли по одному человеку. Думаю, круче нашего похода, не было ни у кого!», – поделилась она.

Без проблем наши земляки регистрируются в Полтавской области . «Диканька. Очень быстро. Без очередей. Молодцы», - сказала Наталья Караванович.

«Без проблем и очередей. Пришла, за 5 минут получила удостоверение, расписалась в журнале и поблагодарила. Работает одна специалистка, очень приветливая», – отметила Ольга Онищук, живущая в Старосинявском районе Хмельницкой области.

«Без проблем все поменяла, без очереди. Написала заявление, на следующий день пришла забрала уведомление о смене места голосования», – рассказала Сюзанна Комиссаренко из Новомосковска Днепропетровской области.

Андрей Григорец, живущий в Московском районе Харькова, отметила что в местном госреестре никаких копий документов не требовали: «С первого тура вся информация есть в базе. В течение 10 минут, написав заявление, и получил талон».

В Краматорске (административной столице подконтрольной части Донетчины) переселенцев достаточно, но обстановка спокойная. «Очень быстро, четко все организовано. Людей много, при этом тратишь не более десяти минут», – рассказала Наталья Венгер.

В Доброполье (Донецкая обл.) – полный штиль. По словам активистки и волонтера Татьяны Войтюк, 10 апреля за час до открытия было всего 3 человека. «Оформила заявление в течение 15-ти минут. Забрать талон предложили в течение дня. Давала только паспорт, копии делали сами работники. А сотрудница, уезжая в отпуск до объявления официальных результатов, подала заявления, а забрать документ сможет по возвращению, даже в день голосования», – поделилась она.

В Лимане тоже без ажиотажа. «Все быстро, в течение 10 минут. Правда, требуют ксерокопию паспорта. Заявления сами распечатывают. Во время первого тура людей побольше было и по времени тоже», – поделился Сергей Борсен.

Переселенка Анна Стрюков 11 апреля пришла в госреест Константиновки и была поражена – очереди нет! Женщина справилась за пару минут, правда, потом еще полчаса ждала, пока ей выдадут удостоверение.

В Константиновке

Напомним, что Постановление ЦИК от 5 сентября 2018 года немного облегчило процесс голосования для переселенцев. Избиратели, чей изначальный избирательный адрес находится на неподконтрольных Украине территориях (как проверить), не должны прилагать никаких документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования – нужен только паспорт, в котором отражена прописка на неподконтрольной территории. Даже справка переселенца не нужна.

Берете паспорт (предварительно на всякий случай запаситесь его ксерокопией, иногда требуют) – и идете в любой удобный вам отдел Государственного реестра избирателей (адреса и контакты на сайте Госреестра). Здесь вы пишите заявление и получаете удостоверение о смене места голосования (некоторые отделения такой документ не дают, просто заносят в электронную базу избирателей).

Обратите внимание, что отделы Госреестра будут работать и в выходные дни 14 и 15 апреля. Подать заявление можно только до 15 апреля включительно.

В день голосования, 21 апреля, придя на избирательный участок учтите – все сменившие адрес голосования находится в конце списка. Поэтому подходите к столу не по адресу вашей временной регистрации, а к членам комиссии, обслуживающих «сменивших».

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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