Пластик и бумага: В Краматорске жители двух пятиэтажек зарабатывают на отходах (Фото). Новости

Жители двух домов (общество совладельцев многоквартирных домов "Парковая 3" и ОСМД "Чистый дом") в Краматорске (Донецкая обл.) зарабатывают на сортировке мусора. В двух пятиэтажках на ул. Парковой установили в подъездах контейнеры для пластика и бумаги. Один дом собирает сырье для вторичной переработки 1,5 года, второй присоединился недавно.

Контейнеры для сбора пластика есть в каждом из подъездов пятиэтажки по ул. Парковой. Сортировать мусор здесь начали 3 недели назад, и уже собрана первая партия бутылок, которые будут сданы на переработку. По словам главы ОСМД «Парковая 3» Александра Иванова, пока что эксперимент – удачный. «Нам это небольшое подспорье будет в нашем хозяйстве», – рассказывает он.

Пластик, который насобирали, сдают предпринимателям. Они же, в свою очередь, сдают пластик на завод, который перерабатывает отходы и делает синтепон, полотно под рубероиды, нитки.

Пластик забирают не весь: перед взвешиванием отбирают тот, что в Украине пока что не перерабатывают. О том, может ли бутылка подвергаться дальнейшей переработке, говорит специальный знак, который проставляют производители. Общий вес собранного пластика после сортировки – 12 кг 600 г. За него заплатили 37 грн. Деньги пойдут на благоустройство территории.

Контейнеры для пластика ОСМД получило по программе «Восток сортирует». В дальнейшем планируют собирать стекло и бумагу.

В еще одном доме по ул. Парковой сортируют и пластик, и бумагу. Собирают уже полтора года – в самодельные емкости. Сдают раз в 3-4 месяца. Каждый раз получают до 150 грн. По словам члена правления ОСМД «Чистый дом» Антона Дубова, забирают сортированные отходы приемщики, и на полученные деньги удается что-то сделать в доме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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