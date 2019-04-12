Если не решать проблемы ветеранов и переселенцев, украинской нации грозит вымирание, – эксперт. Новости

В связи с вооруженным конфликтом на Донбассе в Украине появилась особая категория наиболее уязвимых слоев общества, среди которых как семьи участников боевых действий, так и переселенцы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель начальника Военно-медицинской академии Украины Всеволод Стеблюк.

«Это чрезвычайно сложная проблема, это вопрос не только физического здоровья ветеранов – там мы можем говорить, что не может быть раненых тел без раненых душ. Это особое сообщество. Но огромнейшая проблема – это нарушение нашего репродуктивного здоровья нации», – сказал он.

«Среди женщин из уязвимых категорий – это переселенцы, это женщины-ветераны, это женщины из семей ветеранов, которые потеряли близких людей или имеют инвалида из-за боевых действий, значительно падает репродуктивный потенциал. Дети из таких же семей, дети-переселенцы, дети, потерявшие родителей – это дети, у которых нарушения нейро-эндокринной системы, нарушения иммунной системы», – пояснил Стеблюк.

По его словам, среди взрослых из уязвимых категорий также наблюдается психо-соматическая и сердечно-сосудистая патология, а также онкология. «Цифры нарушений здоровья этого многокомпонентного показателя ужаснейшие. Когда мы начали изучать, какие основные проблемы являются стрессогенными в нашем обществе, это как раз социально-бытовые и социально-экономические проблемы – это простые вещи, которые, казалось бы, каждый должен понимать. Но они приводят к постоянному стрессовому напряжению и психическому и психо-соматическому нарушению и физическому нарушению здоровья», – пояснил замглавы Военно-медицинской академии Украины.

«При том демографическом кризисе, который уже есть в Украине, перспективы у нас без решения этих проблем чрезвычайно грустные. Если не будет больших изменений социально-политического характера, которые смогут решить именно базовые проблемы – жилья, работы, коммуникаций, украинской нации грозит вымирание», – добавил Стеблюк.

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