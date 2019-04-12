В зоне ООС прошли тренировки передовых авианаводчиков (Видео). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил состоялись тренировки передовых авианаводчиков и групп боевого управления вертолетов. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Во время учений были отработаны вопросы по поиску и уничтожению бронированных целей, укреплений противника и живой силы. Сложность тренировок заключалась в том, что они происходили на незнакомой для большинства военнослужащих местности – то есть, были максимально приближены к реальным боевым условиям. Со всеми задачами авиаторы справились на твердую оценку «отлично».
В штабе сообщили, что подобные тренировки проводятся постоянно. Авианаводчики совершенствуют профессионализм и отрабатывают связь с экипажами вертолетов.
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