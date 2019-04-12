Накопительные пенсии стали ближе: Разработан соответствующий законопроект. Новости

В Украине наконец-то могут появиться личные накопительные пенсионные счета: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», которые перед подачей в парламент должен одобрить Кабмин. Документ является альтернативным законопроекту №6677 (в авторах – около 60 депутатов), который скоро два года как пылится в Раде, пишет «Сегодня».

Как видно из законопроекта НКЦБФР, два главных новшества таковы. Первое – обязательный взнос от доходов (зарплата и другие выплаты: бонусы, премии) работника в первый год будет равен 2%, затем ежегодно станет увеличиваться на 1%, пока не достигнет 10%. Второе – взносы будут аккумулироваться в государственном Накопительном фонде и в негосударственных авторизованных пенсионных фондах (НПФ). Распоряжаться взносами станут профессиональные компании по управлению активами (КУА), задача которых – уберечь деньги от обесценивания из-за инфляции, а еще лучше – преумножить их путем вложения в ценные бумаги и успешные инвестпроекты. Работник может выбрать три вида выплаты пенсий: пожизненную (самые маленькие выплаты), ежемесячную (пока не закончатся деньги) и единоразовую. В случае кончины работника (или уже пенсионера) все накопленные или оставшиеся деньги могут быть унаследованы. В законопроекте №6677 максимальный взнос равен 7%, а деньгами будут распоряжаться частные пенсионные фонды по выбору работника.

Аналитики пока осторожно оценивают намерение государства взять под контроль пенсионные счета, на которых со временем будут аккумулированы сотни миллиардов гривен. По словам эксзамглавы Пенсионного фонда Виктора Колбуна, это приведет к коррупции и непрозрачности.

«Несколько десятков так называемых авторизованных фондов, требования к которым в законопроекте даже не прописаны, будут служить ширмой для чиновников, а вот негосударственные фонды, наоборот, будут под жестким контролем государства. Также несправедливо облагать работников дополнительным 10%-ным налогом без всякой компенсации, сперва стоило бы уменьшить налог на доходы физлиц с 18% до 15% и отменить 1,5% военного сбора и только после этого вводить накопительные счета», – сказал Колбун.

Эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова напомнила, что лишь в двух странах мира – РФ и Казахстане – принудительно наполняют личные пенсионные счета только за счет зарплат работников. В остальных странах, где есть такие счета, на них отчисляют деньги совместно работодатель и работник, а на первом этапе в ряде стран, например в Прибалтике, участвовало и государство. Экономист Андрей Забловский также считает, что при запуске системы накопительных пенсий целесообразно использовать вариант, когда отчисления формируются как за счет работников, так и работодателей, а процент каждого можно обсуждать.

«Ключевым вопросом является защита накоплений от инфляции и возможность их капитализировать, то есть преумножить. В случае Украины это будет зависеть от инвестстратегии, выбранной пенсфондом, а также от госполитики, которая предоставит ряд гарантий (страховочный фонд) на случай потери части средств от экономических кризисов, банкротств. В Украине ныне ограниченный набор ликвидных инструментов (ОГВЗ, депозитные сертификаты НБУ) из-за неразвитого фондового рынка. Поэтому пенсфонды должны получить право размещать свои ресурсы в зарубежные финансовые инструменты (акции, облигации)», – говорит Забловский.

Экономист Александр Охрименко говорит, что самое сложное при запуске личных накопительных счетов – сохранить сбережения от инфляции, которая в Украине составляет в последние годы 10-12% в год.

«Средняя доходность вложений в НПФ, по итогам 2018 г., составила около 9% при инфляции 10%, то есть вкладчик не приумножил, а потерял средства. Но, допустим, что НПФ обеспечит 12% годовых при инфляции 10% в год. Начав в 35 лет вносить по 1000 грн/мес., работник к 60 годам сможет накопить почти 2 млн грн. Но за 25 лет эти деньги обесценятся в 12 раз, до нынешних 170 тыс. грн. Если 60-летний пенсионер решит получать доплату равными частями в течение 20 лет, то, с учетом начисления процентов на неполученную сумму накоплений, получится ежемесячный "приварок", примерно равный по покупательной способности нынешней тысяче гривен», – оценил Охрименко.

Но после 80-ти лет выплаты из фонда ему прекратятся, и пенсионер сможет рассчитывать только на пенсию из солидарной системы.