90% переселенцев при поиске работы сталкиваются с трудностями (Инфографика). Новости

В конце 2018 года 52% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – это экономически активное население, которое либо имеет работу (44%), либо активно ищет ее и готово выйти на работу в течение двух недель (8%). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно опросу, доля экономически неактивного населения среди опрошенных переселенцев составила 48%, из них:

пенсионеры – 24%;

лица, занятые работой по дому, уходом за детьми и другими лицами в домохозяйстве – 15%;

лица с инвалидностью – 4%;

студенты – 4%;

безработные – 1%.

«Среди 8% ВПЛ, которые активно ищут работу, 29% были безработными до 1 года, 40% оставались без работы от 1 года до 4-х лет, 16% были безработными более 4-х лет, и 7% никогда не работали ранее», – говорится в отчете.

«90% ВПЛ, которые активно ищут работу, сообщили, что сталкивались с трудностями. В целом нет существенных различий между мужчинами и женщинами в том, что касается затруднений при поисках работы. Чаще всего упоминаемыми проблемами были нехватка вакансий (77%) и низкая заработная плата на предлагаемых вакансиях (62%). Другими часто упоминаемыми проблемами были нехватка вакансий, соответствующих квалификации (29%), и вакансии с несоответствующим графиком работы (22%)», – сказано в документе.

Кроме того, среди безработных переселенцев непосредственное трудоустройство рассматривается как эффективный метод поддержки, о чем сообщали 82% опрошенных. Среди ВПЛ, которые ищут работу, 67% делают это через друзей и родственников, 47% – через интернет, и 40% – с помощью государственных центров занятости.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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