На Донетчине пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы. Новости

С 15 по 19 апреля шеф-повар Сергей Видулин даст мастер-классы в Школе поварского искусства в Константиновке (ул. Европейская, 78). Об этом сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

«Школу организовал Фонд Бориса Колесникова на базе Константиновского профессионального лицея. Цель благотворительной инициативы – поддержать юных поваров, кондитеров, барменов и рестораторов Донецкой области, дать возможность студентам профильных вузов пройти стажировку на суперсовременной кухне под руководством ведущих шеф-поваров Украины», – отметили в пресс-службе.

Посетить бесплатные мастер-классы Сергея Видулина могут все жители региона. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке с указанием дня и тематики занятия. Количество мест на мастер-классах – ограничено.

Расписание мастер-классов на неделю:

15 апреля, 18:00 – приготовление холодных закусок и салатов.

16 апреля, 18:00 – приготовление блюд из рыбы.

17 апреля, 18:00 – приготовление блюд из мяса.

18 апреля, 18:00 – приготовление блюд японской кухни.

19 апреля, 18:00 – приготовление десертов.

«Сергей Видулин учился у шеф-поваров со звездами Мишлен в Европе и Японии; работал су-шефом в лучших ресторанах и шеф-поваром в легендарном "ПушкинЪ" в Донецке (профессиональная премия в сфере ресторанного бизнеса "Соль", 2013 г.)», – добавили в пресс-службе.