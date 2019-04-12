В «ДНР»: Жительница Горловки показала Центральный рынок и окрестности (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) прошла по Центральному рынку и окрестным улицам. Кадры, запечатленные во время прогулки, Анна показала в соцсети.

Так, горловчанка показала часть Центрального рынка:

Затем в кадр попали ул. Мориса Тореза, Пионерская, Комсомольская. Выглядят улицы неухоженными, на них много мусора, ступеньки к магазинам и парикмахерским рассыпаются, многие магазины – закрыты, дороги – в ямах.

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