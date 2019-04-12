Ситуация в пунктах пропуска утром 12 апреля: Проезда ожидали 295 авто. Новости

Сегодня утром, 12 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 44,9 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10175 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9990 человек и 1745 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8035 человек и 1305 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5655 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11065 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 295 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/45;

КПВВ «Марьинка» – 60/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Мария: «6:14. "Каргилл" основная до середины моста, льгота начало моста»

КПВВ «Новотроицкое»:

Лиза: «5:46. Еленовка, основная 80-100, но есть дыры в очереди, льготка. Льготка 30-40 и тоже дыры в очереди»;

«Р.»: «7:43. Как там обстановка? Движение есть?»;

Лиза: «7:55. Супер-пупер льгота едет, и по чуть-чуть основной и льготной».

КПВВ «Гнутово»:

Андрей: «7:32. На Пищевике в сторону ДНР 7 машин льготки нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.