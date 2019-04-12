СБУ блокировала механизм поставок товаров в «Л-ДНР» (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и блокировали механизм финансирования «Л-ДНР». Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, шестеро граждан Украины через подконтрольные субъекты хозяйствования наладили поставки в «ДНР» и «ЛНР» товаров широкого потребления.

«Механизм действовал по схеме так называемого "псевдо-экспорта": товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты поступал в ОРДЛО*. При этом коммерсанты систематически платили налоговые и таможенные платежи в бюджеты "квази-республик", средства из которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

«В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали организаторов незаконной схемы по местам их проживания в Днепре, Харькове и Рубежном Луганской области. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и взятия их под стражу. Продолжаются следственные действия», – проинформировали в СБУ.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей