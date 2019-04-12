Все, добегался: В Северодонецке патрульные провели «шоковую профилактику» для пешеходов (Фото). Новости

Патрульные в Северодонецке (Луганская обл.) провели акцию «шоковой профилактики» для пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.
Патрульные продемонстрировали пешеходам страшные последствия нарушения правил дорожного движения. Акция шоковой профилактики для пешеходов «Все! Добегался...» приковала к себе внимание как пешеходов, так и водителей.
На проезжей части патрульные имитировали ДТП с участием пешехода: манекен накрыт одеялом, разбросанная в разные стороны обувь, которая при сильном ударе слетает с ног. По легенде автомобиль допустил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте происшествия. Эта жуткая картина должна была напомнить горожанам возможные последствия пренебрежения ПДД.
По статистике, в прошлом году на территории Северодонецка, Лисичанска и Рубежного в ДТП травмы различной степени тяжести получили 46 пешеходов.
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