Сводка из зоны ООС за 11 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, 8 военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских войск:

из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – у Лебединского;

из минометов калибром 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Павлополя;

из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Новотроицкого;

из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – у Новоселовки;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Водяного;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из минометов калибром 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Катериновка.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Пищевика;

из станковых противотанковых гранатометов – в районе Чермалыка.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 15 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 206 единиц. Под огнем оказались район аэропорта ("Вольво-центр") и поселок Жабичево на севере Донецка, поселки шахты "Трудовская", Старомихайловка и Александровка на западе Донецка; горловские поселки Гольмовский и Доломитное; Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; Докучаевск; село Украинское. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), Калиново и сел Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».