Госдеп США включил Украину в список опасных для путешествий регионов. Новости

Государственный департамент США не рекомендует американским туристам путешествовать в Украину и на неподконтрольные украинским властям территории Крыма и Донбасса. Об этом идет речь на официальном сайте Госдепа США, передает УНН.

«Проявляйте большую осторожность во время путешествий по Украине из-за высокого уровня преступности, опасности гражданских беспорядков и массовых акций, связанных с выборами. Не путешествуйте в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей и восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно районы, не контролируемые государством, из-за вооруженного конфликта и похищения людей», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госдепа США также отмечают, что в Украине преступления против иностранцев и их имущества являются «обычным явлением», а демонстрации, которые иногда носили насильственный характер, регулярно проходят по всей стране, в том числе в Киеве. Кроме того, обострение ситуации связывают с выборами президента Украины.

В американском ведомстве подчеркивают, что в Крыму широко распространено военное присутствие Российской Федерации, а российские власти продолжают произвольно сажать в тюрьму иностранцев и местное население, особенно тех, кто оспаривает российский суверенитет на полуострове.

«Правительство США запрещает своим сотрудникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренную помощь гражданам США в Крыму», – заявили в Госдепе США.