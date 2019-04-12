Уровень помощи ООН не соответствует масштабам конфликта на Донбассе, – эксперт. Новости

В отношении международной помощи и международных программ технической поддержки для Украины, в частности, в вопросе разминирования ООН помогает недостаточно. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал глава представительства программы глобального сотрудничества в Восточной Европе и Азии Юрий Донский.

«Есть два аспекта, которые мы должны учитывать о том, как Украина должна строить свои отношения с международными партнерами. Есть договорные отношения, по которым Украина ратифицировала конвенции. Украина не должна просить, она должна требовать и добиваться, чтобы международные институции выполняли эти договора», – сказал он.

«Мы были разработчиками и участниками проекта по запрету противопехотных мин. Эту конвенцию Украина подписала в 1999 году. Наша позиция была – наземные мины не должны являться оружием конфликта. Украина ратифицировала эту конвенцию. Если говорить о конфликте, который идет в Украине, то доноры и ООН как организация, которая отвечает реализацию положений конвенций, несут финансовую ответственность перед странами-ратификаторами конвенций», – пояснил Донский.

По его словам, сейчас Украина находится на первом месте в мире по числу жертв от наземных мин, но масштабы международной помощи не соответствуют этим потерям. «Мины не запрещены как таковые. Запрещены неуправляемые мины. По аспектам конвенции – есть жертвы войны, есть протоколы Женевских конвенций, которые Украина ратифицировала. В рамках этих протоколов страна должна формировать отношения с донорами», – отмечает эксперт.

«Это ответственность генерального секретаря ООН. Именно он отвечает за внутренне перемещенных лиц, за беженцев, за жертв войны. Кто бы ни был руководителем Украины – это должностное лицо должно строить отношения непосредственно с генеральным секретарем ООН, чтобы со стороны этой организации формировались соответствующие программы и фонды для Украины. Сегодня в Украине не развернуты необходимые международные институции, а те органы ООН, которые развернуты в Украине, не соответствуют масштабу конфликта и масштабам потерь, не соответствуют необходимым ресурсам, которые Украина должна получить», – считает Донский.

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